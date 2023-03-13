جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي تم الاشتباه فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبيّن كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش، قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبيّن وجود 22 هاتفًا محمولًا ماركات متنوعة ومختلفة، وكذا وجود 277 قطعة من مستحضرات التجميل والسجائر الإلكترونية والمستلزمات الخاصة بالشيش الإلكترونية داخل حقائبها.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.