جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من الإمارات اشتبه عماد صلاح سالم مأمور الجمرك فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي ومحمد صلاح كامل مأمورى الجمرك تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب .
وبالعرض على تامر قاسم مدير الادارة بالانابة قام بتكليف حازم محمد علي مدير الحركة وكريم يوسف وهاني محمود مأمورى الجمرك بتفتيش الحقائب وتكليف أميرة طلبة مدير الحركة بتفتيش الراكبة ذاتياً فتبين وجود 3 سبائك ذهبية بوزن 100 جرام الواحدة و 2 سبيكة وزن الواحدة كيلوجرام بوزن إجمالي اثنان كيلو و300 جرام .
وقام بتحريز المضبوطات أحمد القط و حسام الشافعي وأحمد صبري ومحمود عباس مأمورى الجمرك في لجنة الجرد والتحريز وبكري عزب من إدارة الأمن الجمركي.
قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 270 لسنة 2022 .
ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .