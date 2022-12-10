جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد أبو بكر مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الفحص لم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، إلا أن إبراهيم عامر مدير الحركة لاحظ انتفاخ الجاكيت الذي يرتديه الراكب، فطلب منه وضعه للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ لمأمور الجمرك أجسام متكررة.
وقام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتكليف أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش الجاكيت فتبين وجود 100 عبوة بلاستيكية بداخلها قطع معدنية مقاسات وأشكال مختلفة خاصة بزراعة الأسنان و12 كيسا بداخلها مستلزمات طب وجراحة الأسنان أيضا أخفاها الراكب بلاصق داخل الجاكيت.
قرر الدكتور الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 261 لسنة 2022.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.