جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة د. حسين هيكل مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء متابعة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة لسير العمل بالصالة الحمراء، تلاحظ له محاولة أحد الأشخاص الإسراع بالخروج من الصالة، فحاول استيقافه إلا أن الموظف لم يستجب، فقام مدير الجمرك بالخروج خلفه واستوقفه وطلب منه تصريح العمل داخل الدائرة الجمركية، فتبين أنه يعمل بإحدي شركات أعمال الطيران فقام بتكليف جورج الفونس مدير الحركة ومصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيشه حافظة أوراق يحملها فتبين وجود 2 علبة أدوية مرقوم عليهما crestor 20 mg بداخلهما 14 امبول دوائي .

وتم تكليف أحمد عادل فتحي بتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط عبوات دوائية أيضا مرقوم عليهم venclyxto 100 mg بداخلهم 14 شريط بكل شريط 4 أقراص وعدد من الكراتين والعبوات الدوائية الفارغة، والتي أقر الراكب بأنه أخرج محتوياتها قبل ذلك ووضعها في سيارته، فاصطحب مدير الإدارة لجنة مكونة من كل من عماد صلاح سالم و احمد صبري عطية و مصطفي عبد الوهاب صادق مأمورى الجمرك وجمال السيد مدير الحركة وقاموا بتفتيش سيارة الموظف فعثروا علي كمية اخري من الادوية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 116 زجاجة و حقنة وعبوة دوائية.

قرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 253 لسنة 2022 ضد الموظف، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الموظف للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.