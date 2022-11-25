جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطارالقاهرة الدولي برئاسة فتحى فوزى مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه احمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام هاني أحمد ابو طالب مدير الحركة بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما و و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات و كيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات و كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 جرامات و كيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 جرامات و عبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 جرام وعبوتين بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC و3 علبة كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و3 كيس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلها 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر و شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر وعلبة كرتونية بداخلها امبول به شيشة إلكترونية و علبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا و مطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات والجميع مخبأ وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب .

وقامت الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف .

قرر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 255 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وتم إحالة الركبة للنيابة العامة.