جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد أبوبكر فؤاد مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أمريكا اشتبه أحمد إبراهيم عمر مأمور تفتيش الركاب فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.
وتم تكليف لجنة برئاسة سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول هيثم رجب ومحمد قنديل وعبد الله حمدي ووليد حجاج وأشرف عدلي مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧٤٩ عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل عبوات “لانش بوكس” ولفافات بلاستيكية .قرر أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.