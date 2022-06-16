جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 37 قطعة أثرية

تمكن موظفو الادارة العامة للوارد الجوى برئاسة رامى دياب مدير عام الوارد الجوى بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ووحدة تأمين البضائع من ضبط محاولة تهريب 37 قطعة أثرية بالمخالفة للقانون.

ينص القرار على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتعود واقعة الضبط إلى أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية مصر للطيران برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت صافيناز سعد الدين مهران مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم M5122H0067 الوارده من فرنسا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد أمتعة شخصية بوزن 147.5 كيلو جرام والذى تقدم مندوب صاحب الشأن بطلب لإعادة شحنه .

وبالعرض على مايسة السيد مدير الجمرك قامت بتشكيل لجنة برئاسة مها إبراهيم مدير إدارة الحركة من أحمد محمد سالم وصافيناز سعدالدين مهران مأمورى الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود تمثال وعدد من القطع الفضية بإجمالي 56 قطعة أشكال مختلفة يشتبه ان تكون اثرية .

فتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التى أفادت بأنه يوجد تمثال و36 قطعة أثرية من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار .

قرر رامى دياب مدير عام جمارك الوارد الجوى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .