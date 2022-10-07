جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نجامينا على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة تحمل جنسية إفريقية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جبر مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل الحقائب.

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود بعض المشغولات الذهبية وسط الملابس.

وبالعرض علي أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة قام بتكليف بسمه حسني مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود كمية أخرى من المشغولات الذهبية على جسد الراكبة بوزن إجمالي بلغ 1463 جراما من الذهب منها 30″غويشه” و 59 خاتم و 15 سلسلة و 45 “فردة” حلق و 22 “دلايه” و 2 “كوليه”، وتم الجرد والتحريز بلجنة من عبدالله حمدي وأحمد إبراهيم عمر وهيثم رجب و بسمة حسني تحت إشراف مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نجامينا على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه محمد نبيل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات كرتونية بداخلها ما يشتبه أن يكون تليفونات.

وقام أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالانابة بتكليف محمد أبو الليل مدير الحركة محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة وتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود 20 هاتف محمول داخل حقائب الراكبة.

قرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى 214 و215 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وقام بالعد والتحريز محمود فتحي وبسمه حسني.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.