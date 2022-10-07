جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيروبى على رحلة الخطوط مصر للطيران القادمة اشتبه أحمد صبري مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية قادم من كينيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية يشتبه أن تكون أسلحة بيضاء.

قام حازم محمد علي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧ خناجر و ٤ مطاوى ذوي نصل معدني حاد أفاد تقرير المقدم محمد شاهين من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب أجنبي قادم من نيويورك على رحلة خطوط مصر للطيران وبحوزته عدد من السجائر الإلكترونية وخزانات خاصة بهم بداخلهم زيت مخدر ولفافتين من مناديل ورقيه بهم مسحوق الكوكايين المخدر.

وتم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة وفي حضور العقيد باسم حجاج وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٢١٢ و٢١٣ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.