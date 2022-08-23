جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم ١ بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران خطوط شركة العربية رقم ٦٢٠ اشتبه سيد فؤاد مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبة مصرية قادمة من الشارقة نظرا لقصر مدة السفر ( ٤ أيام ) .

وبسؤالها عما اذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركيه أجابت بالنفي .وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء علي مأمور الفحص فأفادت بوجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على محمد حميدة مدير الجمرك قام بتكليف أيمن على الديب مأمور الجمرك ومحمد أمين مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود ٣٠٤ عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة و٩ هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.