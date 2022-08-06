جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة وائل محمد إمبابي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية وكبسولات الترامادول المخدرة بالمخالفة للقوانين.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة خطوط طيران القطرية رقم 1303 اشتبه أحمد رشدي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من جنوب افريقيا ترانزيت الدوحة والذى بدا عليه الارتباك .
وبالعرض علي صبري حسانين محمد مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف امحمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط بكل شريط 10 كبسولات بإجمالى 200 كبسولة ترامادول المخدر و 3 خناجر و 4 مطاوى و2 صاعق كهربائي بين طيات الملابس داخل حقائبه .
قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 لسنة 2022 والعرض على النيابة المختصة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.