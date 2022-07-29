جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم ١ بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك ، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفه لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط الشركة المصرية العالمية للطيران اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من الكويت .



وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركيه أو أية ممنوعات أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد سيد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة .



قام محمد حميدة مدير الجمرك بتكليف محمد أمين العيسوى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وحسام عبد المجيد مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 23 هاتفا محمولا ماركة آيفون 13 و20 هاتفا ماركة أوبو بإجمالي 43 هاتفا مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 31 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات ،وقام بالجرد والتحريز لجنة من مجدى عزت وسيد فؤاد .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.