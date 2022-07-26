جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لعدد من القوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على خطوط مصر للطيران اشتبه خالد حسام الدين مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه وكثرة تردده .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم مدير ادارة الحركة والمشرف على الخط الأخضر قام بتكليف روضة طارق عبد الدايم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط بكل منها 10 أقراص بإجمالى 200 قرص tramal long 200 m المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 95 لسنة 2022 ضد الراكب .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .