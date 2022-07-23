جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من وارسو على رحلة طائرة الخطوط الجوية البولندية اشتبه أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكبة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصرى أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية على لجنة الخط الأخضر.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى ، وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله شحاتة مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات لمواد عضوية داخل حقائب الراكبة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض عل خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب قام بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٤ أكياس بداخلها نبات الماريجوانا المخدر و ٢ تانك زجاجي بداخلهما زيت الماريجوانا ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها بقايا من نبات الماريجوانا و١٨ ورقة بفرة مشبعة بزيت مخدر داخل عبوة زجاجية، وعليه قرر حسين هيكل مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.