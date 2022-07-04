جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة خطوط مصر للطيران استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية أجنبية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء عمارة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة ومعتمة.

وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٣٨ هاتف محمول حاول الراكب اخفائهم داخل لفافات من اوراق الألومنيوم المفضضة .

وشارك في الضبط كل من مصطفي فاضل و عبد الله حمدي و فادي نبيل مآمير الجمرك وهاني ابو طالب مدير الحركة .قرر حسين عبد الله هيكل مدير ادارة الجمرك بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.