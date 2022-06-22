جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ضبط موظفي الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران شركة العربية رقم 622 ، اشتبه حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية في الراكب ا . ع . ع مصري الجنسية أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول نظرا لقصر مدة السفر .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه في حقائبه أشياء ممنوعة اوما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبدالرحيم مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة قام بتكليف شيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 14هاتف محمول ماركة آيفون وهاتف واحد ماركة سامسونج بإجمالى 15 هاتف مخبأة داخل حقائب الراكب.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 1بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.