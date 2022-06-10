جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

تمكن موظفو الادارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية و التاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة تأمين البضائع .

ففى اثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 91015599301 بجمرك مطار القاهرة للشحن الجوى برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال رئيس قسم الحركة وعادل وهدان مدير الحركة فى البيان الجمركي رقم 31055 لسنة 2022 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 5 طرود ملابس وهدايا مصدرة إلى سلطنة عمان .

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة من السادة مصطفى شوكت وسارة نهاد للمعاينة الفعلية فتبين وجود ٤ طرود عبارة عن سبح وأطباق معدنية وملابس وشمع والطرد الاخير يحتوي على ستة عملات معدنية قديمة .

فتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التى أفادت بأن العملات المعدنية الستة منها خمسة عملات معدنية دائرية الشكل (ريال نمساوى) يرجع إلى عصر الإمبراطورة تالر ماريا تريزا ومدون على الظهر شعار النسر ذو الرأسين ومؤرخ ب 1780 م والعملة الأخيرة دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل ومدون عليها “السلطنة المصرية” فئة خمس قروش وأنها تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية و التاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار

قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .