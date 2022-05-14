جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم ٩٨٦ اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أمريكى من أصل مصرى قادم من أمريكا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الجمرك قام بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٢٥ جراما من مخدر الماريجوانا مخبأة فى أكياس وبرطمانات و٣ سيجارة إلكترونية بها مادة صفراء يشتبة أن تكون مخدر الحشيش داخل ومطحنة داخل حقائبه.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 106 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.