جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسةالدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طيران الخطوط القطرية استوقف أحمد أمين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم المعين فتلاحظ له وجود لفائف موضوعة في جوانب الحقيبتين بطريقة احترافية .

وقام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بعد مناظرة جواز سفر الراكبة وخط سيرها من خلال الاختام المدونة ، بتكليف هاني سيد وزيري مدير الإدارة لتفتيش حقائب الراكبة فلاحظ وجود لحام سوستة البطانة أسفل الحقيبة فقام بفض أحد الجوانب المضغوطة والمحكمة الغلق بمسامير أسفل قماش البطانة، فوجد لفافة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق .

وقام أحمد سيد إبراهيم بمناظرة ما بداخل اللفافة فوجد بودرة بيضاء اللون، فكلف هاني وزيري بفض كل الجوانب والقاعات السحرية، فتبين وجود ١٠ لفائف أخري بهم نفس المسحوق بإجمالى وزن ٣ كيلو و٨٠٠ جرام من بودرة يشتبه أنها لمادة مخدرة .

وبالعرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية قرر عرض عينه من البودرة “المسحوق” علي المقدم باسم حجاج من الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الدولي فأفاد بأنها بودرة مخدر الكوكايين .

وشارك في أعمال الضبط والتحريز أحمد أمين وسامي نبيل حافظ منشاوي ومحمود عبد المطلب وعماد سيد حسين مأمورى .قرر الدكتور ماجد موسي المدير العام إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة واحالتها للنيابة المختصة يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .