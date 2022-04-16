جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من طائرات الدرون المفككة

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تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب عدد من طائرات الدرون المفككة بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي اشتبه خالد حسام الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى يحمل حقيبتين .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون طائرات مزودين بكاميرات .

وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول تكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 طائرات دورون مفككين مزودين بكاميرات و 2 كاميرا و 2 نظارة ثلاثية الأبعاد وريموت خاص بالطائرات.

وقرر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.