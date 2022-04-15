جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الإماراتية استوقفت هبة مصطفي مأمور الجمرك راكب من جنسية آسيوية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة .

وقام وائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 670 وحدة فيب من مستلزمات الشيش الإلكترونية وسط حقائب الراكب .

قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.