جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 143 جهاز تليفون ماركة iPhone

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمحالفة للقوانين.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم 3 برئاسة تامر رمزى مدير الإدارة بالنيابة وأثناء إنها إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج بالصالة الحمراء استوقف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك أحد الأشخاص أثناء محاولته الخروج من باب الصالة .

وبسؤاله عما في داخل الحقيبة التي بحوزته أجاب بأنه موظف بإحدى الشركات قادم من العمل على رحلة خطوط داخلية من الغردقة فطلب منه مأمور الجمرك فتحها للتفتيش فأكد أنه لم يكن في رحلة خطوط دولية وأنه أيضا لا يتذكر رقم “القفل” المغلقة به الحقيبة.

وطلب حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على الصالة من الموظف وضع الحقيبة للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة بالصالة، وإذا بالموظف يأخذ الحقيبة في يده ويجري محاولا الهروب من صالة الوصول فقام كل من أحمد عادل و مصطفي صادق مأمورى الجمرك وحازم محمد مدير الحركة بملاحقته والإمساك به، والعودة به لصالة التفتيش وتم فتح الحقيبة فتبين وجود 143 جهاز تليفون ماركة iPhone .

وتبين أن الموظف اتفق مع راكب قادم علي رحلة طيران دولي أن يترك له الحقيبة في مكان متفق عليه ومصور ومرسل علي “الواتس آب” علي ـن ياخذها الموظف ويخرج بها بادعاء أنه قادم علي رحلة عمل علي رحلة طيران داخلي .

وشارك فى الضبط والتحريز أحمد سعيد و احمد صبري و محمد زكريا واسماء عزمي ومحمود القرش مأمورى الجمرك وأحمد عمر عبد القادر مدير الحركة.

كما قامت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة بالنيابة بضبط 1545 عبوة وأمبول دوائي خاص بعلاج أمراض الأورام حاول أحد موظفى شركات الشحن إخراجها بادعاء إن الحقيبة دخلت وسط حقائب خدمة التوصيل بالخطأ .

وقام بالضبط كلا من يوسف منشاوي وفادي نبيل وأحمد فؤادوتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .