تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبني رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة طائرة مصر للطيران رقم 986 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب ح.ع.ع مصرى الجنسية قادم من أمريكا نظرا لارتباكه الشديد.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وعرض الأمر علي السيد أحمد سيد مدير الحركة المشرف علي الصالة والذي طلب من الراكب وضع حقائبه على جهاز الكشف بالأشعه والمعين عليه عماد جاب الله مأمور الفحص بالأشعة والذي أفاد بوجود كثافات وأجسام معتمة.

وبالعرض علي تامر قاسم نائب مدير الإدارة قام بتكليف أحمد سيد مدير الحركه وأحمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 6 مطاوى مختلفة الأشكال والأحجام وكيس شفاف بلاستيك بداخله عشرون بذره من بذور المرجوانا المخدر و8 عبوة زيت من نبات المرجوانا المخدر وعلبة بلاستيك صغيره بها 45 قرصا ترامادول مخدر و3 بخاخ رادع (self-defence) .

قرر صبحي ربيع مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 88 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من أحمد سعيد وأحمد مجاهد مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد عمر مدير الحركة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.