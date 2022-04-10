جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من التماثيل المصنوعة من العاج

تمكن موظفو الجمارك بالادارة الثانية بمبنى رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولة عدد من التماثيل المصنوعة من العاج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مجري من أصل مصري قادم من تركيا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات على شكل تماثيل .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء خضر وجمال السيد مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٣ تماثيل أحجام وأشكال مختلفه مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب .

وبالعرض على طبيب الحياة البرية أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج (سن الفيل) المجرم تداوله دوليا وذلك بالمخالفه لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٩٤ والقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ وعليه قرر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .