اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والجنيهات الذهبية والعملات الأثرية

بالمخالفة للقوانين.
السيد فؤاد 12:23 ص, الخميس, 7 أبريل 22 12:23 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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تمكن رجال الجمارك بالاداره الثانية بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهره الدولى برئاسة أحمد على مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والجنيهات الذهبية والعملات الأثرية بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم 778 اشتبه حسن مختار رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزي الجنسية من أصل سودانى معه عدد 3 شنطة تروللى وكرتونه وكيس بلاستيك .

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وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة أحمد عبد العزيز و سامح السيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود مايشتبه أن يكون كثافات وأشياء معدنية .

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالإنابة بتكليف أمانى عبدالله وعبدالله حمدى وأمير محمود حسانين مأمورى الجمرك تحت إشراف سامح زاهر مدير الحركه والمشرف على صالة الوصول بتفتيش الأمتعة فتبين وجود 11 سلسلة ذهبية بوزن 290 جرام و٤ سلاسل ذهبية بدلاية بوزن ٣٥ جرام و٤ دلاية ذهبية بوزن ٢٥ جرام وأستيك ساعة ذهبى بوزن ٤٠ جرام و٥٠ عملة ذهبية و ٣جنيهات فضية و٢ سلسلة فضية بوزن ٢٥ جرام وعقد من اللؤلؤ بوزن ٨٠ جرام و٢٥عملة ذهبية قديمة تم الشك فى أثريتها .

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وتم العرض علي الوحدة الأثرية بالمطار ، فأفادوا بوجود 25 عملة معدنية ذهبية أثرية، ترجع لعصر الدولة البيزنطية والدولية الإسلامية والعصر العثماني، والعهد القاجارى وعصر المللك فؤاد الاول وعصر الرئيس جمال عبدالناصر .

وقرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 84 لسنة2022 بالواقعة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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بقلم السيد فؤاد

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