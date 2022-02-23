جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي الطائرة الأردنية استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب يحمل جنسية آسيوية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع ممنوعة او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨٩٠ قطعة معدنية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان و ٣١ علبة بداخلهم قطع خاصة بمستلزمات الأسنان و ٦ كجم قطع معدنية أخري صغيرة خاصة بالأسنان .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

كما تمكن موظفي الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب بندقية ضغط هواء وعدد من الشيش إلكترونية والعدسات اللاصقة وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدله رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

ففى اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه هشام الأحمر في راكب مصرى بدا عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي .

وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو هاشم مأمور الفحص تحت اشراف حسن علي أبو كريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعه من أحمد علي أبوكريشه ومني خلف مأموري تفتيش الركاب وهشام الاحمر مأمور مكافحة التهريب وهبه حنفي مامور أمن جمركي فتبين وجود

103 عبوة شيش إلكترونية وعدسات لاصقة وأدوات تجميل داخل حقائبه .

وكانت المحاولة الثانية على نفس رحلة الطائرة حيث تم ضبط بندقية ضغط هواء مخبأة داخل أمتعة راكب مصرى .

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة 104 ألف و950 جنيه .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقم 3 و 4 لسنة 2022 .

فيما تمكن موظفي جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تركيا اشتبه أحمد حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أردني الجنسية يحمل حقيبة محاولا الخروج بها من باب اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع اجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تكليف حاتم سالم مأمور الجمرك في حضور سلامة محمد رئيس قسم الامن الجمركي بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين بالتفتيش الذاتي وجود عدد ٢٥ أمبول خاص بعلاج الأورام مخبأة داخل الجاكيت الخاص به مخباة داخل الأكمام والأساور .

قرر محمود فتحي شلبي مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي السيد محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه السيد عبد النبي وحسام مصطفي ومحمد شلبي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .