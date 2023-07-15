جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وبواريك شعر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وبواريك الشعر المستعار بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوانزو على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسن محمد أبو زهرة رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علاء مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف حازم محمد علي مدير الحركة وهاني محمود وحسام الشافعي ومصطفي حسن وعماد صلاح وعبد القوي عزوز مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 31 هاتف محمول و 11 باروكة شعر طبيعي مستعار مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب.
قام بالجرد والتحريز هاني محمود و صموئيل وصفي وبسمه حسني ومحمود عباس وأمل مصطفي وعلي محمود و أيمن عصام مأمورى الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة .
وقرر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 174 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.