جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الأردنية القادمة من عمان بالصالة الحمراء أنهي أحد الركاب إجراءاته وتوجه لخزينة الجمرك لسداد المستحق عليه من ضرائب ورسوم جمركية تاركا حقائبة علي عربة حمل حقائب داخل الصالة، فلاحظ كل من رمضان داخلي مأمور الجمرك ووليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة، دخول احدي الراكبات الصالة بعربة عليها حقائب نفس الشكل والحجم والشبه للتي تم انهاء الإجراءات الجمركية عليها وقامت بتبديل الوضع انتظارا لخروج الراكب بحقائبها علي ان يترك ما تم تفتيشه وسداد الرسوم عليهم وهي ملابس زيادة عن المسموح.

وقام مدير الحركة بعرض الامر علي اسامة محمد دياب مدير ادارة الجمرك والذي قام بمناظرة جواز سفر كل من الراكب والراكبة ، فتبين أنهما زوجان قاما بنزع “الليبل” الخاص بالحقائب، تم تكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة التي حاولت تبديلهما لكي يخرج بهم زوجها فتبين وجود ١٢٠٠ عبوة من الأدوية البشرية.

وتم تكليف كل من جورج صفوت ومحمود القرش مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا وكذلك بسمة عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن وجود “ليبل” الحقائب المنزوع في جيوبهم إمعانا في تضليل رجال الجمارك.

وقام بجرد وعد وتحريز المضبوطات لجنة من مصطفي حسن ومحمد جمال والقرش وبسمة مأمورى الجمارك تحت اشراف تامر عادل رئيس القسم.

قرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2022 ضد الراكب والراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.