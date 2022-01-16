اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 10:08 م, الأحد, 16 يناير 22 10:08 م, الأحد, 16 يناير 22

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح طه من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

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وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة من يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه ان تكون دوائية في حقائبه .

وبالعرض على مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥١ عبوة دوائية يقترب ثمن الواحدة من ٤٠٠٠ جنيه وعبوتين يتجاوز سعر الواحدة ٣٠٠٠ يورو، بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

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قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة2022 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهره رقم 2 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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بقلم السيد فؤاد

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