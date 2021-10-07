جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حماده من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة شركة النيل للطيران رقم 1140 القادمة من حائل اشتبه مينا رمزي رئيس قسم اللجنة الجمركيه في راكب مصري ( جزار) قادم من السعودية نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطه محمود إمام مأمور الجمرك فتبين وجود مجموعه من اللفائف داخل أحدي حقائبه .

وبالعرض علي محمود سليمان مدير إدارة الحركة قرر تكليف محمود امام وسامح أبو زيد مأمورى الجمرك بتفتيش الحقيبة فتبين وجود 600 ألف ريال سعودي لم يفصح عنها الراكب .

وقرر محمد حفظي مدير الاداره بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة2021 ضد الراكب، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة .

واشترك فى الجرد والتحريز مصطفى دوله و أحمد سيد الصغير ومحمد عادل ومحمد طلعت وأحمد سامي.

كما تمكن موظفي الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها إعتزام المدعو ش . م . ا فلسطينى الجنسية، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا .

وتم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندى وأحمد اسماعيل وعبد العليم سالم ومؤمن سلمي لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 156 ألف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 8 لسنة 20221 وحرر المحضر مصعب سمير .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .