اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976
السيد فؤاد 10:17 م, الخميس, 29 يوليو 21 10:17 م, الخميس, 29 يوليو 21

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي في صالة الخدمة المميزة استوقفت أسماء عزمي مأمور الجمرك إحدي الراكبات التى تحمل جنسية عربية عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية في الحقيبتين.

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وبالعرض على أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالتي الوصول والخدمة المميزة قرر تكليف أسماء عزمي بتفتيش الحقائب فتبين وجود 3 وربع كيلو جرام من المشغولات الذهبية، بعد منح الراكبة ما طلبته وأقرت أنه لاستعمالها الشخصي.

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 93 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركي .

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بقلم السيد فؤاد

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