تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهره الدولى برئاسة احمد سعد مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب بصالة الوصول حضرت راكبة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري لاستلام حقيبتين كانتا قد تخلفتا عن الوصول معها أثناء قدومها علي رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس .وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف عبد الله شحاته مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ له وجود مايشتبه أن يكون عدد من العملات المعدنية .

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة والورقية داخل احدي الحقيبتين ، تم الشك فى أثريتها .وتم العرض على حمدي همام وكيل وزارة الاثار وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة ومصطفي عيسوي المشرف علي الوحدات الأثرية بالمطار ، قاموا بتشكيل لجنة من ايمان محمد ذكي مدير الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 2 و ولاء فاروق و أمل محمد حسن مفتشتا الاثار بمعاينة العملات، فأفادوا بوجود ٥١ عملة معدنية تخضع لقوانين حماية الاثار، وهي عبارة عن 5 عملات ترجع للعصر العثماني، و 9 عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع ال ١٤ عملة السابق ذكرهم لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، و احد عشر عملة ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، و خمس وعشرين عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول وعملة واحدة تخص دولة فلسطين بتاريخ 1927، وتخضع الـ37 عملة الاخيرة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

وقرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 54 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .