تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص عقار الكبتاجون المخدر بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 738 اشتبه توني فكري رئيس قسم اللجنة الجمركية فى الراكب ك.ب.م يحمل جنسية عربية نظرا لارتباكه الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أفاد بالنفي .

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف علي الصاله بتكليف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتلاحظ له ان مواسير أحدي الحقائب ثقيله جدا فعرض الأمر علي تامر رمزي مدير الاداره بالإنابة والذي كلف أحمد محمد مجاهد وعماد صلاح بفتح أعمده أحدي الحقائب فتبين وجود 1250 قرص من عقار الكبتاجون المخدر مخبأ بطريقة احترافيه داخل المواسير .

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعه تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنه 2022 بعد العرض علي السيد ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحه الجمارك وتسليم الراكب الي النيابه المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.