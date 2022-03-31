تمكن موظفو الجمارك، الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة خطوط طيران لوفتهانزا رقم LH58 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى الراكب .ا . ا . ا مصرى الجنسية قادم من ألمانيا ، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مامور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.

وقام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هاني محمود وأحمد سعيد ومصطفى عبد الوهاب مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من عقار الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش بإجمالي 300 قرص و5 زجاجات كونترمال سائل و4 سجائر ملفوفة بجوهر مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه.

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 79 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.