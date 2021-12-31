جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد عبد الرحمن تلاحظ له وجود عبوات دوائية وسط الملابس بالحقائب.

وبالعرض على محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 33 شريطًا لعقار Clanazepam المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 330 قرصًا مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.