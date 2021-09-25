اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 1:54 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 1:54 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبى اشتبه محمد عبد الباقي مأمور الجمرك فى الراكبة ه . ع . س مصرية الجنسية قادمة من الإمارات وتحمل 2 حقيبة كبيرة الحجم وحقيبه يد صغيرة تحاول الخروج من صالة الوصول .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أو بضائع ترغب فى الإفصاح عنها أجابت بالنفى وبدا عليها الإرتباك .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور علب هواتف داخل حقائبها .

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وتم تشكيل لجنة من ميلاد رسمى مدير الحركة وأحمد عادل القط مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود علب هواتف فارغة فقط داخل حقائبها ،فتم انتداب معاونة شرطة لتقوم بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو مخبأة على جسمها .

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 150 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وفي نفس السياق تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ( إلتزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 109 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمحال تجاريه بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر – ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي) .

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وتشكلت لجنة الضبط من محمدالليثى عبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمدحسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والعقيد محمدصلاح والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وصحية وأدوات تجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

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وبلغت قيمة المضبوطات 660 ألف و 340جنيه .

وتم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة وذلك بعد اخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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بقلم السيد فؤاد

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