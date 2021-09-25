اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
السيد فؤاد 4:05 م, السبت, 25 سبتمبر 21 4:05 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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تمكن موظفو الجمارك، بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة، وكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه كريم غريب مأمور اللجنة الجمركية في راكب سوري أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول .

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وعند سؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوم جمركية أجاب بالنفى .

و تم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمانى معوض مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء قام بتكليف حاتم الضيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 405علب فلتر الشيشة بداخل كل علبه خمس قطع، بإجمالي 2025 فلتر، و ٢٢ تانك شيشة صغير الحجم، و47 تانك شيشه كبير الحجم، وعدد من الهواتف المحمولة ماركة آيفون 12برو مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه .

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قرر عبدالفتاح دويدار، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 32 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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بقلم السيد فؤاد

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