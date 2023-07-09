جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجتي صوت وضغط هواء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب طبنجتي صوت وضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، اشتبه محمود صابر مامور الجمرك فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية علي شكل أسلحة نارية.

قام أمير مطر مدير الحركة بتكليف محمد محمود وأحمد سامي مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود طبنجتين، الأولى صوت، وأفاد تقرير أدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها وطبنجة ضغط هواء أفاد نفس التقرير بأنه يلزم لدخولها البلاد تصريح من الأمن العام.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك الركاب مبني رقم ١ بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 46 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.