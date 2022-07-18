جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجة وطائرتي تنصت وأقراصا مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة محمود عبدالنبى عباس مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري وطائرتي تنصت وعدد من الأقراص والبذور المخدرة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 والتعليمات الأمنية وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة طيران الخطوط الجوية القطرية القادمة اشتبه ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك وتلاحظ لها وجود طبنجة وشرائط وسط الملابس بإحدى الحقائب.

وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة و2 خزنة خاصتين بها، و2 طائرة تنصت وتجسس مزودتين بكاميرة التصوير والريموت و٢٥ ريشة إضافية خاصة بالطائرتين وكاميرة مراقبة علي شكل دبوس جاكيت ونظارة شمسية مزودة بكاميرا للتصوير ونظارة ميدان وكاميرا صغيرة لتصوير المستندات و8 كروت ميمورى و40 شريط بإجمالي 400 قرص من عقار الترامادول المخدر و20 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر و3 أنبوبة زجاجية تستخدم في تعاطي المخدرات مخبأة داخل حقائب الراكب.

وشارك في الضبط والتحريز السيد أحمد موسي ونورهان محمد فؤاد مأمورا الجمرك وتامر عادل رئيس القسم. وقرر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.