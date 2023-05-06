جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة الخطوط التركية القادمة من بيروت اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكبة أجنبية الجنسية تحاول الإسراع فى الخروج من الدائرة الجمركية.

وقام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف ميار الزناقيري مأمور الجمرك و فاطمة فاروق رئيس القسم بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود 8 سبائك ذهبية أحجام مختلفة، ملفوفة داخل “شال” موضوع في حقيبة يد الراكبة.

كما قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من احمد عبد الواحد و مصطفي حسن و مصطفي صادق و محمود عباس وعماد صلاح مأمورى الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة بتحريز ووزن المضبوطات والتي بلغ وزنها كيلو و800 جرام.

قرر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 109 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

كما تمكن موظفو الجمارك بالادارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الأولى من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك و أحمد علي الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقيبة الراكب.

وقام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب فتبين وجود 5 سبائك ذهبية اخفاهم الراكب في جيوب بنطلون بالحقيبة بعدما لفها بأوراق كربون، قام محمود عبد النبي مدير الجمرك بتكليف لجنة من محمود عبد المطلب ومصطفي حامد و احمد حمدي عبد العال و محمد جمال مأمورى الجمرك لوزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 5 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 431 جرام.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.