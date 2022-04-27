جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب تماثيل من العاج وعملتين أثريتين

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من التماثيل المصنوعة من العاج وعملتين أثريتين بالمخالفة لقانون لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ والذي ينص علي منع بيع وتداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسيل على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم ٧٢٦ اشتبه إبراهيم عامر مدير إدارة الحركة بالصالة الحمراء فى راكب بلجيكي من أصل مصرى .

وبالعرض على إبراهيم عامر مديرإدارة الحركة بالصالة الحمراء قام بتكليف محمد مصطفى مأمور الجمرك بتفتيس حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود ١٠ تماثيل مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بحقائبه يشتبه أن تكون من العاج.

وبالعرض على وحدة الحياة البرية أفادت بأنها من العاج المحظور تداولة وفقا للقرار ١١٥٠ لسنه ١٩٩٩ المنظم لاتفاقية سايتس وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود عدد من العملات القديمة فتم عرضها على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة فأفادت بأن إثنين منها أثرية الأولى ترجع للعصر العثمانى والثانية ترجع لعهد الملك عبد العزيز آل سعود .

وقرر رضا أبو العزم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .