جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بعض المواد المخدرة والأسلحة البيضاء وعصا شرطية

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب بعض المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء وعصا شرطية، وذلك بالمخالفة لقانوني الجمارك والإستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة على الطائر ة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية أجاب بالنفى

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات وبذور الماريجوانا اخفاهم في كيس داخل علبة جل وفى قفازات بلاستيكية وسجائر ملفوفة بها مخدر الماريجوانا بإجمالي 10 بذور و 13 سيجارة وسيجار و 1 كيس شفاف به نبات الماريجوانا و 1 برطمان بداخله 5 قطع حلوي تحتوي على مواد مخدرة.

كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وعصا معدنية من التى تستخدمها الجهات الشرطية أفاد المقدم شريف مصطفي من إدارة شرطة المفرقعات بالمطار انها محظورة .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 85 لسنة 2020 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

«جمارك بورسعيد» تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

وفي نفس السياق تمكنت الإدارة العامة لجمارك الإستثمار ببورسعيد برئاسة الأستاذ عصام يحيى الزناتى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الإستثمار ببورسعيد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الإستثمار من ضبط محاولة تهربب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على معلومات سرية مقدمة من محمد الشربينى والأستاذ ماهر أحمد قنديل مدير إدارة الحركة مفادها وجود سيارة نقل رقم 6175 ط ب ر تقوم بتحميل كمية من الملابس الجاهزة الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لتهريبها خارج بوابة المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد .

وتم تشكيل لجنة مشتركة لضبط السيارة من الأستاذ محمد الشربينى والأستاذ أحمد ابوالعلا والأستاذ عبد الله أبو ضيف والأستاذ ماهر أحمد قنديل مدير إدارة الحركة والأستاذ أيمن مصطفى بالهيئة العامة للإستثمار والأستاذ مدحت الجوهرى المشرف على الأمن الخاص بالهيئة العامة للإستثمار والأستاذ أحمد مسعد مشرف أمن البوابة بحضور المقدم ماهر أبوشاهين رئيس مباحث المنطقة الحرة والنقيب عبدالرحمن عبدالنبى .

وتم استيقاف م .م سائق السيارة أثناء الخروج بها من بوابة المنطقة الحرة وجرد محتواها فتبين وجود 12000 بنطلون جينز مقاسات وألوان وماركات مختلفة .

وتم تقدير قيمة المضبوطات بمليون و157 ألفا و216 جنيها، وبلغت الرسوم الجمركية 701 ألف و 273 جنيها.

وقرر الأستاذ عصام يحيى الزناتى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الإستثمار ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .