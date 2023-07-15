جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أحجار كريمة ومشغولات فضية تزن 32.5 كجم

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة، اليوم السبت، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات الفضية.

وكان مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر قد استوقف، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط العراقية القادمة من بغداد، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، منكرا حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.. وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل الحقائب.

وبتفتيش الحقائب يدويا، تم ضبط كمية من الأحجار الكريمة والخواتم والمشغولات الفضية، بلغ وزنها 30 كيلو جراما من الأحجار الكريمة، و2,5 كيلو جرام من المشغولات الفضية.. وتم تحرير محضر ضبط جمركي للراكب.