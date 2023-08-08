جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهرب 27 هاتف محمول

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

فى المحاولة الأولى واثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قرر حازم محمد علي مدير الحركة تكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 27 هاتف محمول و 51 سماعة وشاحن .

وقام بالجرد والتحريز حسام شافعي وأحمد عادل فتحي وكريم يوسف و علي محمود و صموئيل وصفي وأيمن عصام مأمورى الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة .

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 128 شريط وجزء من شريط لعقار pregabalin المدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري ، قام بالضبط حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي حسن عبد العزيز وعماد صلاح و كريم يوسف مأمورى الجمرك ومن الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الفحص .

وقرر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 190 و 191 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات ذ وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.