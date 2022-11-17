جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تلاعب للتهرب من الضرائب

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة بالاشتراك مع اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك من ضبط محاولة إحدى شركات السياحة التلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

بناء على معلومات سرية توافرت للادارة العامة للتحريات والضبط مفادها قيام شركة س.ع للسياحة بالافراج عن سيارة ماركة باجيرو بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام السيارة في الغرض المعفاة من أجله خلال فترة الحظر الجمركي .

وتم تشكيل لجنة من شيماء صلاح مدير الادارة وأحمد أسامة وعبد الله دسوقي ومحمد عوض وأحمد زيادة رؤساء الاقسام قامت بتفتيش مقر الشركة ودراسة الأوراق والمستندات فتبين بالمراجعة للدفاتر والمستندات وخطوط سير السيارة وجود تلاعب في الدفاتر والمستندات والبيانات المقدمة للجمارك واستخدام السيارة في أغراض غير الغرض المعفاة من أجله بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية .

وبلغ إجمالي المستحقات الجمركية 250 ألف جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 518 لسنة 2022 تحريات وضبط .

وأقر صاحب الشأن بصحة الواقعة وتقدم بطلب تصالح وقام بسداد المبلغ بالكامل بالقسيمة رقم 878808 بتاريخ 16 نوفمبر 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.