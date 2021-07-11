جمارك مطار القاهرة تضبط محاولات تهريب عدد من الساعات الثمينة ومشغولات ذهبية مرصعة

تمكن موظفي الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الساعات الثمينة والأسلحة البيضاء وكمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم ٦٨ لسنة ٧٦ ولائحته وتعديلاته وقانون الوزن والقياس رقم ١ لسنة ١٩٩٤ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975م.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة بالصالة الحمراء، تقدم أحد الركاب حاملا تصريح دخول الدائرة الجمركية وإذن تسليم لحقيبتين.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي الصالة قرر تكليف محمد جمال الدين مأمور الجمرك بتمرير الحقيبتين علي جهاز الفحص بالأشعة .

و تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء وسط الملابس وبالتفتيش اليدوي بواسطة سامي نبيل سامي مأمور الجمرك تم ضبط 6 أسلحة بيضاء، قام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بإبلاغ إدارة شرطة المفرقعات، وكانت تأشيرة الرائد محمد داود أن المضبوطات عبارة عن 6 سلاح أبيض “مطواه” ذو نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وفى المحاولة التانية اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل إحدي الحقائب.

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الجمرك قرر تكليف أحمد عبد الواحد بتفتيش الحقائب وتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا تحت إشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول فتبين وجود ساعتين فى حقائب الراكب وساعتين بالتفتيش الذاتى والجميع ماركة رولكس.

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفى مرسي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية.

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية والإكسسوارات المرصعة بالأحجار الكريمة.

وقام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن وجود كمية أخرى مما سبق ذكره في ملابسها بخلاف الشخصي الذي ترتديه، قام زكريا حسب الله مدير إدارة الجمارك بتشكيل لجنة مكونة من محمد جمال وأحمد عطالله مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد فوزي مدير الحركة لعد ووزن المضبوطات والتي بلغت 141 قطعة متنوعة بوزن حوالي كيلو إلا ربع.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية وزكريا حسب الله مدير الإدارة الثالثة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 76 و 78 و 79 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الأول للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.