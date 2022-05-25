جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمودة بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلى والادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البوالص أرقام Ck 002049315 ke وCp 003952059 ke وCp 003707098 ke واردة من نيروبى بكينيا ترانزيت لإعادة شحنها إلى إنجلترا وايطاليا .

وبالعرض على أحمد جويلى مدير إدارة جمرك البريد المصري قام بتكليف مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة بفتح الطرود فتبين وجود 40 كيلو أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة ، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن الأعشاب هى لمخدر القات .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 12 و 13 و 14 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .