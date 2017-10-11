جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من الهواتف المحمولة

مها أبوودنأحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2، بمطار القاهرة الدولى، برئاسة ذهني عبدالعظيم مدير الإدارة، محاولة تهريب 17 جهاز آى فون، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مها أبوودن

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2، بمطار القاهرة الدولى، برئاسة ذهني عبدالعظيم مدير الإدارة، محاولة تهريب 17 جهاز آى فون، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط الخليج، القادمة من البحرين، اشتبه ماجد موسى مدير الحركة فى الراكب المصرى، قادم من ترانزيت من دبى البحرين.

وبتفتيش أمتعته الشخصية، تبين وجود 17 جهاز هاتف محمول ماركة “أيفون S6PLUS” مخفاة بين طيات الملابس، وبتفتيشة ذاتيًا تبين إخفاء 20 جهاز هاتف محمول نفس الماركة على جسمه، وبلغت قيمة المضبوطات 300 ألف جنيه.

وقرر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب 52 لسنة 2017.