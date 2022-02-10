جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة تامر قاسم مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت اشتبه محمد نبيل رئيس قسم اللجنة في راكب مصرى الجنسية قادم من الكويت، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة متماثلة.

وبالعرض علي أحمد عمر مدير الحركة بتكليف عماد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش الراكب واسفر التفتيش عن وجود 56 علبة سجائر إلكترونية و380 علبة إكسسوارات وزيت سجائر إلكترونية داخل حقائبه.

وقرر تامر قاسم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وتمكن رجال الجمارك بميناء الغردقة برئاسه عبد الإمام حسن محمد مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الساعات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم 430 لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1970.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين على عبارة القاهرة القادمة من ميناء ضباء السعودى وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى اشتبه عمر محمد مأمور التفتيش فى راكب مصرى قادم من السعودية.

وبالعرض على عبد الإمام حسن محمد مدير إدارة تفتيش الركاب قام بتكليف باسم بشرى رئيس القسم وخالد على صالح لتفتيش الراكب بحضور أحمد عادل بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد تقى بالأمن الجمركى، فتبين وجود 340 ساعة يد عادية ورياضية و700 قطعة من أدوات التجميل مخبأة وسط الوسائد وبين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز كل من محمود على ونفيسة محمد، وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنة 2022 وحرره أحمد فؤاد مدير الشئون القانونية.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثانية أحمد سعد عبد المطلب مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبة مصرية من أصل أجنبي أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه أن تكون دوائية داخل حقائبها.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد حسين محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الأدوية البيطرية، فتم تكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية أخري من تلك الأدوية مخبأة علي جسم الراكبة بإجمالي 85 عبوة وأمبول.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم مدير الإدارة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب شركة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود اوراق داخل الحقائب.

وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمود طلعت عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 50740 يورو في رزم داخل جيوب الجواكيت بحقيبة الراكب بما يتجاوز الحد المصرح به قانونا وهو ما يوازي 10 الأف دولار أمريكي بدون إفصاح، تم العد يدويا ومن خلال أحد البنوك بالمطار من خلال لجنة مكونة من محمود عزوز ورنا رجب و عماد صقر في وجود ياسر عثمان رئيس القسم بالأمن الجمركي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكببين مع إعطاء الراكب ما يوازي الـ 10 الاف دولار أمريكي المصرح بهم بدون إفصاح أو تحرير إقرار عملة فى المحاولة الثانية، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.