جمارك مطار القاهرة تضبط عدد من كروت الفيزا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من كروت الفيزا بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران النيل القادمة اشتبه محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الصعيدي مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تلاحظ وجود عدد من السبائك الذهبية ، قام النوبي شحتو مدير الحركة بتكليف إسراء محمد انيس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 117 كارت فيزا منهم عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي بأسماء أشخاص آخرين.

بسؤال الراكب عن سبب حوزته لكل هذه الكروت أفاد بأنه استخدمها في حدودها القصوي لسداد ثمن بضائع يقوم باحضارها أو يشحنها لمصر.

قرر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.